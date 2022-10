Dinoi (Aepi): ‘Bene Meloni, con ministero Made in Italy è stata di parola’

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti della scelta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni di aver istituito il ministero per il Made in Italy”. Lo afferma il presidente della Confederazione di Associazioni europee di professionisti e imprese (Aepi) Mino Dinoi. “Quella per l’istituzione del ministero del made in Italy – continua Dinoi – è infatti una nostra vecchia battaglia, che abbiamo condotto in tutte le sedi istituzionali, portando avanti anche una proposta di legge sul tema che è stata depositata alla Camera nella scorsa legislatura”.

Dinoi conclude sottolineando come “già a settembre, ospite della nostra festa nazionale, la neo premier ci aveva assicurato il suo impegno nel portare avanti la nostra idea sull’istituzione di un dicastero che noi riteniamo fondamentale per il rilancio del Paese. Meloni è stata di parola, tanti auguri di buon lavoro a lei, al neo ministro del Made in Italy Adolfo Urso e a tutta la squadra di governo. Come Aepi ci auguriamo inoltre che un sottosegretario, o meglio un viceministro, possa ricevere la delega ad occuparsi del solo Made in Italy. Per rendere operativo il ministero, infatti, andranno scorporate le funzioni in materia oggi assegnate, inopinatamente secondo noi, al ministero degli Esteri”.