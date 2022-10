Nell’ultimo anno cresce del 301% il costo dell’energia e del 654% quello del gas per le imprese sannite. I dati elaborati dal Centro studi di Confindustria Benevento e diffusi nel corso del focus organizzato su “Strategie e strumenti per far fronte alla crisi energetica”. L’iniziativa, nata per illustrare le misure messe in campo dalla Regione Campania per supportare i rincari in atto e per spingere le comunità verso l’autosufficienza energetica, ha consentito di evidenziare i forti rincari subìti dalle imprese negli ultimi 12 mesi. I Lavori sono stati moderati da Anna Pezza, direttore di Confindustria Benevento che ha evidenziato l’impatto degli incrementi di energia e gas per le imprese sannite e presentato il Gruppo di acquisto energia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia