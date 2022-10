Ucraina: Zelensky, ‘legge marziale Putin in regioni annesse decisione isterica’

Kiev, 20 ott. (AdnkronosDpa/Europa Press) – Volodymyr Zelensky ha bollato come “isterica” la decisione di Putin di introdurre da oggi la legge marziale a Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk, le quattro regioni ucraine annesse dalla Russia. Allo stesso tempo, il presidente ucraino ha messo in guardia i cittadini “nelle oblast temporaneamente occupate del sud e dell’est dell’Ucraina”, avvertendoli che “gli occupanti cercheranno di reclutare uomini” per unirsi alle loro truppe e chiedendo loro di “evitarlo il più possibile”.

“Se non potrete evitare di essere reclutati – ha detto Zelensky in un messaggio video – cercate di deporre le armi alla prima occasione e raggiungere le posizioni ucraine”.