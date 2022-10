Ucraina: Conte, ‘patrioti’ Fdi non possono screditare Italia così’**

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Il centrodestra in una sola settimana ha minato l’immagine dell’Italia, con varie prese di posizione ed esternazioni pericolose e imbarazzanti. Ho ascoltato il discorso di Berlusconi sulla guerra in Ucraina e su Putin: i contenuti sono gravi e inaccettabili. Alla luce di queste novità le indiscrezioni che danno Forza Italia alla guida della Farnesina con il prossimo governo sono allarmanti. Porteremo questa preoccupazione al Presidente Mattarella. Ai “patrioti” di Fratelli d’Italia dico: non possiamo accettare che l’Italia venga screditata così”. Lo scrive il leader del M5S Giuseppe Conte in un post su Facebook, dove posta il video delle sue dichiarazioni alla stampa, rilasciate poco fa fuori dal Palazzo dei gruppi di Montecitorio.