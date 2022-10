Ucraina: Ciriani, ‘da Berlusconi e Fontana sfumature, nostra linea non cambia’

Roma, 19 ott (Adnkronos) – “Noi abbiamo una linea e la confermiamo. In politica contano i gesti concreti nelle aule del Parlamento e gli impegni con gli elettori. Abbiamo preso un impegno su un programma comune del centrodestra, non cambia la nostra linea. Poi alcuni possono aver espresso sfumature, ma il principio per cui ci siamo schierati al fianco dell’Ucraina non cambia”. Lo ha detto Luca Ciriani a Radio Anch’io a proposito delle parole di Silvio Berlusconi e Lorenzo Fontana su Russia e Ucraina.

“Le sanzioni, capisco che possono danneggiare parte del sistema industriale ma le abbiamo decise tutti insieme e un effetto lo stanno avendo sulla Russia, se è vero che Putin ne chiede la cancellazione”, ha spiegato il capogruppo di FdI al Senato.

“Berlusconi non è nuovo a dichiarazioni sorprendenti. Io ho pensato che in questo momento gli italiani non sono così appassionati rispetto a queste dichiarazioni. Credo stiamo perdendo di vista l’obiettivo principale, dare un governo al Paese. Tutte le altre discussioni e dichiarazioni ci allontanano dal cuore del problema e dagli italiani”, ha aggiunto Ciriani.