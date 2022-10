Parlamento: Paita, ‘Pd offende elettori, brutta pagina’

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Gravissime affermazioni da parte del Pd : non solo offendono gli elettori che ci hanno consegnato un risultato ottimo al nostro debutto come Terzo Polo, elettori che esistono e ci sostengono dando fiducia al nostro progetto politico, ma dimostrano ogni giorno di più di aver smarrito la più pallida idea di democrazia”. Così Raffaella Paita, capogruppo Azione/Iv al Senato.

“Sempre a braccetto dei Cinquestelle. Il Pd va avanti con una logica spartitoria comportandosi come se gli incarichi istituzionali fossero roba loro. Hanno davvero scritto una brutta pagina di politica”.