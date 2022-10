Parlamento: Carfagna, ‘Pd ridicolo, abbia almeno coraggio sue azioni’

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Attribuire agli elettori, come hanno fatto dal Nazareno, la responsabilità dell’intesa Pd-M5S per spartirsi i posti riservati alle opposizioni è ridicolo e fuori dalla realtà”. Così Mara Carfagna, deputata di Azione.

“Gli elettori ci hanno portato in Parlamento con 21 deputati e 9 senatori, siamo il solo partito insieme con Fdi che ha registrato un aumento anziché un crollo di consensi: rispetto al 2018 il Pd ha perso 800mila voti, il M5S più di 6 milioni di voti. Abbiano almeno il coraggio delle loro azioni: temono la crescita di un’opposizione più efficace e credibile della loro e cercano di marginalizzarla”.