Parlamento: Calenda, ‘noi esclusi, Pd ha scelto alleanza con M5S’**

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Non parteciperemo al voto di oggi perchè Pd e M5S hanno fatto un accordo tra di loro per votarsi i loro candidati. Non è particolarmente rilevante il fatto di non avere una vicepresidenza ma che non si dia rappresentanza a un’opposizione che ha preso alle elezioni quasi l’8% e che è in crescita ed è una delle tre opposizioni”. Lo ha detto Carlo Calenda ai giornalisti al Senato.

“Ma è ancora più rilevante che c’è un accordo politico e il Pd ha scelto da che parte stare, ha scelto l’alleanza con M5S. Noi proseguiremo nella strada per creare un Terzo Polo rispetto alla sinistra Pd-M5S e alla destra fatta… da chi? Non si capisce. In questo grande caos la fine è andata in pezzi la coalizione di governo”.