Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Meloni vuole abolire il ministero delle Pari opportunità. La prima donna che guiderà un governo in Italia smantella le politiche di genere. Per noi andrebbero rafforzate. Ecco la differenza tra questa destra e noi. Non basta essere donna per promuovere politiche per le donne”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.