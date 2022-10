Governo: Malpezzi, ‘destra mina credibilità Paese, come pensano di governare?’

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Sono rimasta sconcertata dall’audio di Berlusconi su Putin, perché si parlava di rapporti ricuciti in maniera molto stretta. A me questa cosa preoccupa e fa il paio con quello che ha detto il presidente della Camera Fontana che ha ribadito che le sanzioni alla Russia preoccupano perché possono danneggiare l’Italia o con le trattative politiche tessute dal Presidente del Senato La Russa che dovrebbe rivestire un ruolo terzo di garanzia”. Così nel corso dell’intervista a Radio Immagina la capogruppo del Pd in Senato, Simona Malpezzi.

“Queste posizioni rischiano di incrinare la posizione dell’Italia in Europa e denunciano una vicinanza e uno strizzare l’occhio alla Russia, spaccando il fronte che con fatica abbiamo cercato di tenere insieme. Ne va della credibilità del Paese. La destra come pensa di governare così?”.