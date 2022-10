Governo: Draghi ringrazia cronisti, ‘reso servizio straordinario per democrazia (2)

(Adnkronos) – Draghi dispensa sorrisi, si fa ritrarre anche in una foto ufficiale circondato dai giornalisti. Dopo aver ringraziato i cronisti per il lavoro svolto in questi 20 mesi, puntualizza che, quello di oggi a Palazzo Chigi, è solo un saluto, quindi stavolta evaderà le domande. Anche quella sul futuro dell’Italia viene derubricata con un “grazie”, perché non è la sala Verdi, oggi allestita per l’occasione con tanto di spumante, pizzette e tramezzini, il luogo deputato a rispondere alle domande.

Un cronista osserva con ironia, sollecitato dalla portavoce Paola Ansuini, la gratitudine per i weekend lasciati spesso ‘liberi’, perché Draghi ha sempre preferito portarsi il lavoro a casa, il più delle volte nella residenza umbra di Città della Pieve. “Eravate contenti quando non c’ero”, scherza il premier, allontanandosi con un ultimo saluto all’insegna dell’ironia: “e mi raccomando: non applaudite”.