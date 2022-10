Cagliari, 19 ott. (Adnkronos) – Sono in corso stamattina le operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area, coinvolta ieri sera nel crollo dell’aula magna dell’Università, in via Trentino a Cagliari. Nella notte sono proseguiti gli interventi dei vigili del fuoco con squadre Urban search and rescue (Usar) e cinofili. E’ stata esclusa la presenza di persone coinvolte.