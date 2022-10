Ucraina: Zelensky, ‘richiesta di droni a Iran indica fallimento di Mosca’

Kiev, 18 ott. (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky considera un fallimento militare e politico il fatto che la Russia sia stata costretta a chiedere a Teheran droni e missili per la guerra contro l’Ucraina. “Dobbiamo ricordare che il fatto stesso dell’appello della Russia all’Iran per una tale assistenza – ha dichiarato il presidente ucraino – è il riconoscimento da parte del Cremlino della sua bancarotta militare e politica”.

Per decenni hanno speso miliardi di dollari per il loro complesso militare e industriale – ha aggiunto – e alla fine si sono inchinati a Teheran per ottenere droni e missili piuttosto semplici. Strategicamente, questo non li aiuterà in alcun modo, dimostra solo al mondo che la Russia è sulla strada della sua sconfitta e sta cercando di attirare qualcun altro tra i suoi complici. Garantiremo sicuramente una risposta internazionale adeguata per questo”.