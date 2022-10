Ucraina: Minniti, ‘Mediterraneo sempre più centrale’

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Il Mediterraneo è sempre più centrale negli equilibri mondiali. Con la guerra in Ucraina si e aperta una crisi energetica, umanitaria e della sicurezza globale, a causa del rischio della ripresa delle azioni terroristiche”. Lo ha detto Marco Minniti durante la presentazione a Roma, al Tempio di Adriano, del libro di Maurizio Molinari ‘Il ritorno degli imperi. Come la guerra in Ucraina ha stravolto l’ordine globale’ (Rizzoli).

Riguardo all’emigrazione per la crisi umanitaria, spiega l’ex ministro dell’Interno, “abbiamo già superato il 100 per cento rispetto allo scorso anno. È un gigante che potrebbe fa diventare più debole l’Europa. Putin lo sa e l’Africa resta un fronte principale per la Russia da dove – sottolinea – non ha ritirato le truppe per dispiegarle in Ucraina”.

“L’Europa deve capire – ha insistito Minniti – che il Mediterraneo e dunque l’Italia è centrale per tutti questi problemi. Il governo che sta per nascere fa del termine interesse nazionale una questione chiave. Ma la stragrande maggioranza dell’interesse nazionale si gioca fuori dai confini nazionali. Mi auguro che il governo lo comprenda. Dimensione nazionale e dimensione internazionale sono le facce della stessa medaglia”.