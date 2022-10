Ucraina: Calenda, ‘lavorare per forza di azione rapida, per una difesa europea’

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Sta a noi lavorare per un esercito europeo o meglio per una forza di azione rapida, per una difesa europea”. Lo ha detto Carlo Calenda intervenendo alla presentazione a Roma, al Tempio di Adriano, del libro di Maurizio Molinari ‘Il ritorno degli imperi. Come la guerra in Ucraina ha stravolto l’ordine globale’ (Rizzoli).

“Il nuovo Governo, qualora nascesse, dovrebbe immaginare una linea di politica estera – ha aggiunto il segretario di Azione – Dobbiamo però considerare che abbiamo a che fare anche con paesi che non sono democrazie. Siamo in grado di pensare a una politica estera che mantenga dentro le democrazie, avendo rapporti con i paesi non democratici e senza regalarli ai paesi antagonisti?”.