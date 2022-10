Turchia: lanciato un missile balistico sul Mar Nero

Ankara, 18 ott. (Adnkronos/Dpa) – La Turchia ha lanciato un missile balistico a corto raggio sul Mar Nero. Lo ha riferito l’emittente statale Trt, precisando che il razzo è stato lanciato dall’aeroporto della città costiera di Rize, sul Mar Nero, alle 6,50. Il missile, soprannominato “Tayfun”, ha volato 561 chilometri – il doppio dei missili turchi Bora – per colpire un bersaglio al largo della città costiera di Sinop.

Negli ultimi anni Ankara ha intensificato gli sforzi per costruire i propri prodotti per la difesa e ha vari progetti in corso, da un nuovo tipo di carro armato a un jet da combattimento senza pilota. La Turchia, membro della Nato, ha acquisito il sistema di difesa missilistica russo S-400 nel 2017, suscitando critiche dall’Alleanza. Per questo motivo gli Stati Uniti hanno escluso Ankara dallo sviluppo e dall’acquisto congiunto del caccia Stealth F-35.