Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Abbiamo solo confermato il calendario di domani con la convocazione dell’aula alle 15 per il voto sull’ufficio di presidenza”. Così il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, al termine della prima riunione della legislatura dei presidenti dei gruppi al Senato. Quanto al consiglio europeo si conferma che non ci sarà un passaggio in aula del premier Mario Draghi ma “verrà depositata una relazione che sarà a disposizione dei capigruppo”.