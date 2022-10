Roma, 18 ott (Adnkronos) – Quello tra la Meloni e Berlusconi “è stato un incontro per pensare al futuro degli italiani. Negare le incomprensioni sarebbe inutile, ma non è stato un incontro per risolvere le questioni personali. Non credo che Berlusconi abbia chiesto scusa alla Meloni. Si sono concentrati sul futuro dell’Italia, sui dossier aperti e hanno parlato della squadra di governo”. Lo ha detto Giovanni Donzelli a Rtl 102.5.