Cina: Minniti, ‘sarà prima potenza economica davanti a Usa e dopo suicidio Russia’

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Nascondi le tue capacità e aspetta il tuo momento”. E’ la regola adottata dalla Cina, che, secondo Marco Minniti, “ha atteso 43 anni per calare il suo asso. Hanno fatto un congresso per cambiare la regola dei due mandati. E ora Xi è l’erede di Mao. La Cina diventerà la prima potenza economica, davanti agli Usa e dopo il suicidio della Russia”.

Secondo l’ex ministro dell’Interno – intervenuto alla presentazione a Roma, al Tempio di Adriano, del libro di Maurizio Molinari ‘Il ritorno degli imperi. Come la guerra in Ucraina ha stravolto l’ordine globale’ (Rizzoli) – con l’invasione, il 24 febbraio, dell’Ucraina, la Russia “è entrata nell’orbita del vassallaggio della Cina. Ma Pechino – avverte Minniti – non può aspettarsi una durata troppo lunga della guerra. La recessione mondiale, infatti farebbe saltare il modello socialista cinese. Hanno liberato dalla povertà decine di milioni di persone. Ma se non ci sono più successi economici che succede? Sia il presidente cinese Xi Jinping che il premier indiano Modi hanno fatto sentire a Mosca il proprio disagio per il protrarsi della guerra”.