Calcio: Sacchi applaude il Napoli di Spalletti, ‘poche squadre così in Europa’

Roma, 18 ott. – (Adnkronos) – “In un calcio italiano, che fa del tatticismo e della furbizia le armi principali, ricercare lo spettacolo come il Napoli è un punto di merito. Poche squadre in Europa stanno in campo e si muovono come quella di Spalletti. Davvero bravi: giocatori e allenatore”. Così l’ex allenatore del Milan e della Nazionale Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport. “Spalletti sta facendo qualcosa di veramente notevole. Di moderno, direi. Anzi: qualcosa di europeo -sottolinea Sacchi-. A tratti, per il modo di attaccare, ricorda il Liverpool di Klopp, quando i Reds avevano più voglia di correre e di smarcarsi di quella che hanno adesso… La cosa è resa possibile a Spalletti perché ha giocatori intelligenti, disponibili, che mettono entusiasmo e volontà nel lavoro”.