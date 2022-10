Troncone: ‘Innovazione imprescindibile in nostra strategia industriale’

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “L’eccellenza operativa che il Leonardo Da Vinci ha ormai stabilmente raggiunto ci pone ora la sfida di essere parte attiva del disegno dell’aeroporto del futuro, assicurando la transizione digital & green del nostro settore. Il nostro approccio alla qualità dei servizi, alla sostenibilità e alla sicurezza non può prescindere dall’innovazione, fattore abilitante della nostra strategia industriale”. A dirlo è Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma nel corso della presentazione del nuovo Innovation Hub all’aeroporto di Fiumicino.

“L’Hub è un’importante testimonianza della nostra visione, che si concretizza attraverso un importate piano di investimenti dedicato alle iniziative in ambito innovation. Puntiamo a ingaggiare le migliori start up internazionali e supportiamo la contaminazione a tutti i livelli aziendali, diffondendo la cultura dell’innovazione e stimolando la creatività delle nostre persone”, conclude Troncone.