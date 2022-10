Pd: Zingaretti, ‘incalziamo governo, no a sinistra con puzza sotto naso’

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “I dati pubblicati dall’Istat sui prezzi beni alimentari +11% ed energetici +44.5% ci indicano le vere emergenze del Paese. La destra ha scelto gli estremismi sulle nomine e abbiamo fatto bene a denunciarlo. Ma attenti ora a non essere la sinistra con la puzza sotto il naso che commenta e basta. La nostra agenda sulla quale incalzare la maggioranza e’ il lavoro, le bollette, la scuola, l’innovazione per le imprese, la lotta contro le disuguaglianze”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, questa mattina, a margine di un evento nella sala Protomoteca del Campidoglio a Roma.

“Arrivano oltre 200 miliardi conquistati da noi, con Conte, Gualtieri e Amendola e i nostri governi. Ora incalziamoli – prosegue l’ex segretario dem – e vigiliamo perché siano spesi e spesi bene per lo sviluppo, le imprese e il lavoro. Mentre formano il governo sarebbe bello essere tutti nelle piazze e per le strade d’Italia a dire: siamo qui, la nostra battaglia continua su tre quattro punti sui quali ci siamo impegnati”.