Pd: Benifei convoca assemblea, ‘in prima fila nuove idee e energie, ci vuole coraggio’

Roma, 17 ott (Adnkronos) – In un post su Facebook Brando Benifei, capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, chiama a raccolta giovani, amministratori e rappresentanti di associazioni per una grande assemblea dal titolo ‘CoraggioPD’ , sabato 29 ottobre a Roma, per rilanciare la necessità di aprire il Partito democratico al protagonismo di una nuova generazione e di chiarire fino in fondo il suo profilo politico per costruire una opposizione efficace alla destra della Meloni.

“Quando tutto è a rischio, ci vuole coraggio. Oggi, a 15 anni dalla sua fondazione, il Partito Democratico è davanti a una scelta netta: rassegnarsi al declino o lottare per cambiare profondamente -scrive Benifei-. Lanciamo insieme una fase nuova, costituente e partecipata. Sciogliamo i nodi di fondo sull’identità e sulla visione del mondo del nostro partito, senza paura di rimettere le cose in discussione”.

“Mettiamo in prima fila, finalmente, nuove energie e idee chiare, prima di nuovi leader e vecchie alleanze. Sabato 29 ottobre alle 14 ci ritroveremo a Roma per rompere gli schemi di una discussione che non deve essere verticale o burocratica né ingessata nelle solite vecchie logiche personalistiche. Noi ci siamo e ci saremo. #CoraggioPD”, conclude Benifei.