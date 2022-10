Parlamento: Mirabelli (Pd), ‘polemica Renzi non esiste, su scelta cariche valgono i numeri’

Roma, 17 ott (Adnkronos) – “Renzi e il terzo polo continuano, strumentalmente, ad agitare una polemica che non esiste”. Lo dice il senatore del Pd Franco Mirabelli.

“Sulle cariche elettive delle Camere non c’è nessuna pregiudiziale. Ma contano le regole e i numeri. In tutti i Parlamenti, a partire da quello UE, vige un criterio basilare: la rappresentanza è proporzionale al peso politico, anche per quello che riguarda le opposizioni. Dunque, a decidere sulle nomine per le Camere sono stati gli esiti elettorali e non chissà quali accordi inventati da Renzi”, spiega Mirabelli.