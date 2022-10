Basket: Nba, Paolo Banchero firma un accordo con Jordan Brand

Orlando, 17 ott. – (Adnkronos) – Ci sono Luka Doncic e Zion Williamson, Russell Westbrook e Jayson Tatum, Chris Paul e Bradley Beal (e altri ancora). Ora, a questi nomi eccellenti – tutti titolari di un contratto di sponsorizzazione con Jordan Brand, il brand legato al nome di Michael Jordan – si va ad aggiungere la matricola degli Orlando Magic Paolo Banchero. Il giocatore di passaporto italiano, infatti, come rivela Chris Haynes, è diventato l’ultimo testimonial del marchio ispirato e gestito dall’attuale proprietario degli Charlotte Hornets, che così si è messo in scuderia tre delle giovani superstar (Banchero, Williamson e Doncic) più promettenti del panorama cestistico mondiale. L’accoglienza riservata da Jordan Brand all’ultima prima scelta assoluta è stata in grande stile fin dal video di presentazione che vede il Vice-President Howard “H” White (“Ma chiamami H”, dice a Banchero) incontrare la matricola dei Magic nello stesso ristorante – la taverna “Helvetia”, a Hillsboro, in Oregon – dove White nel 1984 incontrò per la prima volta Michael Jordan (presentandosi in ritardo perché si era fermato a mangiare un hamburger con un collega…). “L’opportunità di far parte della famiglia Jordan per me vuol dire tanto”, ha dichiarato Banchero. “Sono cresciuto con ai piedi le sue scarpe: essere parte di questo brand per me ora è un sogno che si avvera”. L’accordo – di cui si era parlato a lungo già a luglio, quando era stato considerato cosa quasi fatta – si è concretizzato solo nelle ultime ore, anche se non sono stati resi noti le cifre della collaborazione.