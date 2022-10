Governo: Orlando, ‘modello ‘polacco’ Meloni indebolisce Italia e mina diritti’**

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Le scelte fatte in questi giorni da Meloni vanno legate alla presenza di Meloni al decennale di Vox in quella compagnia di giro con l’estrema destra europea e mondiale. Nel suo messaggio molto compito, Meloni ha detto che il modello è la Polonia. Che vuol dire questo? Le teste di Mussolini a casa di La Russa rischiano di coprire l’attualità”. Così Andrea Orlando a In Mezz’ora in Più.

“La Polonia significa passi indietro sui diritti e sullo stato diritto. Significa – ha sottolineato – una combinazione di atlantismo e un’Ue a bassa intensità dove tornano i nazionalismi. E questa ci deve preoccupare. Lo ha detto anche Bononi: le sfide che abbiamo davanti si vincono solo più condivisione in EUropa. tornare a una dimensione nazionalista rischia di indebolire l’Italia”.