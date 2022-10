Napoli, 16 ott. – (Adnkronos) – Il Napoli batte 3-2 il Bologna in un match della decima giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Maradona’ della città partenopea. Al vantaggio degli ospiti con Zirkzee al 41′, rispondono, a cavallo dei due tempi Juan Jesus al 45′ e Lozano al 49′. Barrow al 52′ firma il 2-2, mentre il gol partita arriva al 69′ grazie ad Osimhen. In classifica il Napoli resta primo con 26 punti, 2 in più dell’Atalanta, mentre il Bologna è 16° a quota 7.