Calcio: Serie A, il Napoli batte 3-2 il Bologna grazie a Osimhen e resta in vetta solitario

Napoli, 16 ott. – (Adnkronos) – Il Napoli supera 3-2 un coriaceo Bologna al termine di una partita combattuta ed emozionante allo stadio Maradona. Gli azzurri restano in testa alla classifica della Serie A dopo 10 giornate a +2 sull’Atalanta grazie alle reti di Lozano e Osimhen, entrati nell’intervallo e subito decisivi. Nel primo tempo gli azzurri sprecano molto e vengono infilati da Zirkzee, ma Juan Jesus pareggia poco prima del 45′. Nella ripresa segna subito il messicano, ma Barrow con la complicità di Meret trova il 2-2. Al 69′ però il nigeriano sfrutta una magia di Kvaratskhelia e regala i 3 punti a Spalletti che sale a quota 26. Ai rossoblù resta la buona prestazione ma la classifica langue: 16° posto con soli 7 punti.

La squadra di casa tiene in mano il pallino del gioco e dopo una breve fase di studio inizia a premere sull’acceleratore. La prima occasione per gli azzurri arriva al 20′ con Raspadori che, servito da Kvaratskhelia, calcia a lato di pochissimo. Passano 5 minuti e questa volta è Mario Rui a sfiorare il gol: ancora una grande giocata di Kvaratskhelia che serve il terzino in area. Il portoghese calcia e prende la traversa. La terza palla gol due minuti più tardi: ennesima invenzione del georgiano, palla per Politano al centro dell’area, una sorta di rigore in movimento, l’attaccante col mancino manda alto sopra la traversa.

Il Bologna arriva dalle parti di Meret solo dopo la mezz’ora, prima con un bello schema su calcio d’angolo, poi con una conclusione di Barrow dal limite che finisce alta sopra la traversa. Al minuto 39 l’occasione più ghiotta per gli ospiti, con Dominguez che mette in mezzo un cross teso per Aebischer che in scivolata manca l’appuntamento con il pallone. A pochi minuti dal termine del primo tempo il Bologna passa con Zirkzee. Grande giocata di Dominguez per Cambiaso, cross teso per l’attaccante che calcia di prima intenzione e batte Meret. Il Napoli non ci sta e ricomincia ad attaccare a testa bassa: sugli sviluppi di un corner il pallone capita fra i piedi di Juan Jesus, bravo a girarsi e a superare Skorupski per l’1-1.

Spalletti all’intervallo manda in campo Lozano ed Osimhen al posto di Politano e Raspadori e il Napoli torna subito in vantaggio. Kvaratskhelia vince un rimpallo e lascia partite un destro secco e violento. Skorupski riesce solo a respingere, la palla diventa buona per Lozano, che nonostante un angolo di tiro strettissimo trova la porta e manda in rete il 2-1. Neanche il tempo di esultare che il Bologna trova il pari: Barrow calcia da lontanissimo e trova la complicità di Meret, che sbaglia l’intervento e di fatto regala il pari ai felsinei.

Al 6′ arriva il gol partita: Kvaratskhelia riceve sulla trequarti, vede il movimento di Osimhen tra i due centrali e lo premia con un passaggio col contagiri. Di prima il nigeriano gira di sinistro, Skorupski riesce solo a toccare ma non basta. Nel finale gli azzurri continuano ad attaccare, sfiorano anche il quarto gol e portano a casa una meritata vittoria.