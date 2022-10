Liverpool, 16 ott. – (Adnkronos) – Il Liverpool torna alla vittoria dopo tre turni in Premier League superando ad Anfield Road il Manchester City per 1-0. A decidere il big match della decima giornata il gol di Salah al 76′. I Reds risalgono in classifica all’ottavo posto con 13 punti e una partita da recuperare, mentre i citizens restano fermi a quota 23 e sono agganciati dal Tottenham al 2° posto, a 4 lunghezze dall’Arsenal capolista.