Calcio: medico Lazio, ‘Immobile? Sensazioni negative, tra due giorni diagnosi precisa’

Roma, 16 ott. – (Adnkronos) – Brutte notizie in casa Lazio. La gara di Ciro Immobile contro l’Udinese è durata soltanto 28 minuti con l’attaccante biancoceleste che è stato sostituito (al suo posto è entrato Pedro) dopo aver accusato un problema muscolare al flessore della coscia sinistra. Per la precisione, il bomber della Lazio si è toccato dietro la coscia (ha fatto segno ai compagni di aver sentito tirare) subito dopo il colpo di testa di Milinkovic deviato in calcio d’angolo da Silvestri ed ha abbandonato il campo dolorante. Tra 48/72 ore si avrà un quadro più chiaro delle sue condizioni, ma le sensazioni sono negative.

“Immobile ha avuto un risentimento al bicipite femorale sinistro, ora aspetteremo le prossime ore per stabilire diagnosi e tempi di recupero – ha riferito il coordinatore dello staff medico biancoceleste Fabio Rodia ai microfoni di Lazio Style Channel-. Serviranno un paio di giorni per capire l’esatta evoluzione del quadro clinico. Le prime sensazioni non sono positive, l’importante però è che Ciro si sia fermato subito. Un altro aspetto da sottolineare è che è il primo infortunio che subisce in quel determinato punto del corpo”.