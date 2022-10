Ue: Letta, ‘estrema destra vince quando Europa non produce risultati’

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Noi abbiamo possibilità” in Italia “di far votare 4 milioni di italiani all’estero e noi abbiamo preso la maggioranza assoluta tra gli italiani all’estero mentre abbiamo perso le elezioni in Italia perchè siamo bravi con le persone globalizzate mentre siamo meno con chi sta a terra”. Così Enrico Letta intervenendo al congresso del Pse a Berlino.

“Nella mia esperienza i risultati dei populisti e della destra estrema alle elezioni rappresentano una bussola: noi vinciamo quando l’Europa produce risultati, perdiamo quando va male. C’è un legame”.

“Nel 2020 e 2021 abbiamo vinto tutte le elezioni perchè è stato il periodo della risposta al Covid, dei vaccini, del Next Generation Ue”. Ed ora viste le “tante questioni legate alle condizioni di vita difficili, alla crisi energetica”, è indispensabile che “l’Ue dia una risposta a tutto questo” e “dobbiamo spingere l’Europa ad essere migliore”.