Ue: Letta, ‘basta diritto veto e unanimità, decisioni a maggioranza’**

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Occorre eliminare una volta per sempre il diritto di veto e l’unanimità livello europeo”, un metodo che non consente di “lavorare insieme, non è mai per interesse generale ma solo per interessi personali o piccoli interessi”. Così Enrico Letta intervenendo al congresso del Pse a Berlino.

“L’Europa – ha detto il segretario Pd- può essere unita ma, sappiamo bene, che per farlo deve eliminare il diritto di veto. Lo dico perchè ci sono Paesi e partiti politici che sventolano bandiere e sono qui solo per prendere, ma un’Europa a la carte è la morte dell’Europa”.

“Quindi, basta diritto di veto, prendiamo le decisioni a maggioranza, responsabilizziamo i leader politici. Continuiamo a lottare per questo, sono sicuro che faremo il bene della nostra famiglia europea”.