Motomondiale: Marquez, ‘qualifiche? Ho guardato bene la Ducati di Bagnaia’

Phillip Island, 15 ott. -(Adnkronos) – Nella qualifica del GP Australia a Phillip Island Marc Marquez ha sfruttato scia di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. Il ducatista ha di fatto “trainato” il pilota della Honda verso il secondo posto in griglia.

“Un commento alla mia qualifica? Ho guardato bene la Ducati”, ha ammesso con onestà lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport. Marquez si è poi soffermarto sulle sue chance in gara. “Sono contento di come stia andando il weekend, ieri ho lavorato per il futuro e oggi per trovare il giusto set up qui – ha aggiunto -. Il passo è buono, ma non sufficiente per essere con i migliori, specialmente con Pecco che ha fatto paura nelle FP4. Parto in prima fila e questo ci aiuterà abbastanza. Come sarà la gara? Il passo della Ducati è molto costante. Sarà importante scegliere bene la gomma dietro. La top 5 può essere un obiettivo realistico. Poi se tutto andrà bene e avrò un feeling magico, anche il podio può essere possibile”. Chiusura con vista sul 2023. “Se torneremo a lottare per il titolo nel 2023? Non si può ancora dire, bisogna provare la moto 2023 e vedere quello che faranno le altre case. Ma Honda sta lavorando e questo mi piace tantissimo. Io ho preso un rischio con il mio braccio per tornare e osservare come Honda si stia dando da fare mi dà motivazione”, ha concluso il pilota di Cervera.