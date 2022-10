Motomondiale: Bagnaia, ‘rimontare 89 punti un’impresa, ora devo completare l’opera’

Phillip Island, 15 ott. -(Adnkronos) – “Sono contento di quello che abbiamo fatto, recuperare 89 punti è stata un’impresa, ho fatto un passo in avanti mentalmente. Siamo in lotta per il titolo. Ho valutato gli errori, servono per imparare qualcosa. Non è stato facile individuare il problema, ho fatto un grosso passo in avanti. Ma non è finita, è importante fare bene le ultime 3 gare per completare l’opera”. Lo dice il pilota della Ducati Francesco ‘Pecco’ Bagnaia alla vigilia del Gp d’Australia, terz’ultima prova del mondiale MotoGp, dove arriva a soli due punti di ritardo dal leader Fabio Quartararo. “La mia idea è che abbiamo recuperato 89 punti perché ce li siamo meritati -aggiunge il piemontese a Sky Sport-. Ho vinto e fatto piazzamenti con la squadra. Ordini di scuderia non ci sono mai stati, non li ho mai chiesto e non li ho mai voluti. Ci è stato chiesto buon senso, come a inizio anno. Nessuno ha chiesto a Zarco di non passarmi, io avrei fatto la stessa cosa”.