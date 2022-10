Una pietra che rotola sul piano inclinato dell’impotenza e della sfiducia. Il Benevento crolla sempre più in basso: contro la Ternana, la formazione di Cannavaro non solo rinvia nuovamente l’appuntamento con una vittoria che manca da 43 giorni (nuovo record negativo in Serie B), ma finisce per fare peggio, rimediando la terza sconfitta nelle ultime cinque partite, il tutto nonostante sia stata capace di portarsi sul doppio vantaggio, prima di crollare nella ripresa, subendo una rimonta tanto clamorosa quanto dolorosa. La voglia di cambiare passo castrata da una sconfitta amara da digerire, con la Strega che si veste da grande nella prima frazione, salvo poi afflosciarsi nella ripresa, come se a portarla via fosse una lenta deriva di cui non si vede la fine.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di domani – Acquista qui la tua copia