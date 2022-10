A Milano tennis ‘benefico’ per la ricerca sul sarcoma di Ewing

Milano, 15 ott. (Adnkronos Salute) – “Un game per la ricerca”, torneo benefico di tennis organizzato dal Centro Studi Borgogna, in collaborazione con la Onlus Il Sogno di Ale, torna oggi per la sua sesta edizione. Un appuntamento sentito e apprezzato da cittadini e istituzioni che nelle cinque precedenti edizioni, ha devoluto complessivamente oltre 140mila euro, destinati alla ricerca sul sarcoma di Ewing. L’evento – al circolo Sporting Club Milano 2, Segrate – ha il patrocinio di Comune di Milano e Comune di Segrate, Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano, Coni, Ordine degli avvocati di Milano, Lions club Milano Host e dal Panathlon international club Milano.

“I tumori infantili colpiscono ogni anno migliaia di ragazzi, di ogni età, sconvolgendo la vita di famiglie intere. Si tratta di malattie che possono essere sconfitte, anche attraverso il progresso e la ricerca scientifica. Per questo motivo abbiamo sposato tanti anni fa la mission del ‘Sogno di Ale’, e ci siamo messi a disposizione per organizzare eventi ed iniziative per raccogliere fondi, che sono indispensabili per lo sviluppo del progresso scientifico. Da qui è nato il progetto ‘Un Game per la Ricerca grazie anche alla vicinanza, che mai è mancata, dei nostri sostenitori e delle Istituzioni che hanno dato, e continuano a dare, supporto a questa nobile causa. La nostra missione, come Associazione, è quella di creare una cultura della solidarietà, e con questa sesta edizione vogliamo proseguire sulla strada intrapresa per cercare di superarci ancora una volta”, ha dichiarato Fabrizio Ventimiglia, presidente del Centro Studi Borgogna e ideatore del torneo nel 2017.

“La nostra associazione è felicissima di poter beneficiare anche quest’anno del prezioso contributo che il Centro Studi Borgogna, attraverso questo sesto Game per la Ricerca, devolverà alla nostra onlus. Le cifre raccolte in nostro favore negli scorsi anni ci hanno permesso di far fronte agli impegni presi anni fa a sostegno di alcuni progetti di ricerca sul Sarcoma di Ewing. In particolare, il progetto più importante e oneroso che stiamo per iniziare si chiama Interewing 1 e avrà un impegno annuo di 50mila euro, con il coinvolgimento di 800 pazienti e una durata di otto anni”, ha dichiarato Raffaele Bianchi, presidente della Onlus ‘Il Sogno di Ale’.

L’evento è stato anticipato, ieri sera, da una cena di gala che ha offerto l’occasione per raccogliere altri fondi grazie a un’asta benefica con gadget provenienti dal mondo dello sport e non. Presenti anche le istituzioni con il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’europarlamentare Patrizia Toia che ha dichiarato: “Il principio della solidarietà è sancito dalla Carta dei Valori Fondamentali dell’Unione Europea è qualcosa di molto concreto e pratico. Se c’è solidarietà tra i Paesi si possono affrontare le sfide gigantesche che questi temi ci hanno posto e ci porranno. I Paesi da soli non riescono a superare certi ostacoli, mentre con l’unità dell’Europa sulla base della solidarietà, si trovano delle risposte”.