Violi (sindaco Lacchiarella): “Impianto A2A produrrà 8 mln metri cubi di biometano all’anno”

Milano, 14 ott. (Adnkronos) – All’inaugurazione del nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti urbani realizzato da A2A a Giussago-Lacchiarella, non poteva mancare il sindaco Antonella Violi: “Questo impianto rappresenta un punto di arrivo importante per il territorio.

Il comune di Lacchiarella, così come il comune di Giussago, stanno facendo la propria parte nello smaltimento dei rifiuti”.

L’impianto di Giussago – Lacchiarella produrrà ogni anno 8 milioni di metri cubi di biometano (pari al fabbisogno annuo di circa 20.000 persone) – utile a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili- e 20mila tonnellate di compost certificato per l’agricoltura che contribuirà a minimizzare l’utilizzo di concimi chimici.