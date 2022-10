Governo: Marsilio, ‘Meloni con leader alleati saprà scegliere sintesi virtuosa’

Milano, 14 ott. (Adnkronos) – “Se anche Giorgia Meloni facesse un governo senza nemmeno un parlamentare in Consiglio dei ministri, sarebbe comunque un governo politico perché ha un programma politico, frutto di un impegno elettorale dei partiti e dei cittadini che hanno fatto una scelta su quale sia l’indirizzo che si deve percorrere. Niente a che vedere, quindi con i governi tecnici che sono nati nel tempo e in una fase di transizione in cui non dovevano prendere una posizioni o limitavano il proprio programma di governo a due tre questioni condivise, anche se poi si innamoravano delle poltrone e restavano lì”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, intervenendo all’evento Live In di Sky Tg24 in corso a Firenze.

“Si scelgono le persone più adatte e adeguate al ruolo -aggiunge Marsilio-. Che siano eletti in Parlamento, che non lo siano ma abbiano contribuito con il loro pensiero e la loro opera a costruire un programma elettorale, la coesione sociale, le alleanze con determinate categorie della società, questo fa poca differenza. Il governo è in ogni caso politico. E Giorgia Meloni, insieme ai suoi alleati e ai leader della coalizione, saprà scegliere una sintesi virtuosa”.