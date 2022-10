Ucraina: Russia, ‘sì a soluzione diplomatica, ma senza compromettere sicurezza’

Mosca, 13 ott. (Adnkronos) – La Russia si è dichiarata favorevole a una soluzione diplomatica della guerra in atto con l’Ucraina, ma senza compromettere la propria sicurezza. Lo ha dichiarato in un’intervista alla Tass il vice segretario del Consiglio di sicurezza russo Alexander Venediktov.

La Russia – ha detto – “non vuole fare a pezzi nessuno”, ma “coesistere pacificamente con l’Ucraina e l’Europa tutta, ma non a spese della propria sicurezza”.