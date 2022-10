Pil: Bankitalia, rivede a rialzo 2022 al 3,3% ma taglia 2023 allo 0,3% (-1pp)

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – La Banca d’Italia ha rivisto leggermente al rialzo il Pil per il 2022 ma ha tagliato di un punto percentuale la stima per il 2023 e di tre decimi di punto quella per il 2024. E’ lo scenario base delineato nelle Proiezioni macroeconomiche per l’economia italiana, con cui gli esperti dell’istituto di via Nazionale aggiornano quelle pubblicate nel Bollettino economico di luglio (e che quindi non riflettono le valutazioni dell’Eurosistema): in tale scenario (che vede l’attuale quadro globale sostanzialmente stabile) quest’anno la crescita del Pil in Italia sarebbe pari al 3,3% per scendere allo 0,3% nel 2023 e risalire poi all’1,4% nel 2024.

Nell’eventualità invece di uno scenario avverso, che prevede tra le altre cose un blocco permanente nell’ultima parte dell’anno delle forniture di beni energetici dalla Russia verso l’Europa e un innalzamento dei prezzi del petrolio e del gas, il prodotto interno lordo si espanderebbe del 3% quest’anno, si contrarrebbe di oltre l’1,5% nel 2023 e tornerebbe a crescere moderatamente solo nel 2024.