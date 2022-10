“Oggi in città è stata organizzata una giornata di mobilitazione e di lotta contro le speculazioni e i profitti che hanno generato aumenti indiscriminati dei prezzi di gas, luce, acqua e beni di prima necessità. Una giornata importante di mobilitazione nel nostro contesto territoriale, caratterizzata da interventi di chi, oggi più che mai, subisce gli effetti nefasti conseguenti al caro vita e caro bollette ed è stata una prima iniziativa e tante altre ne seguiranno e che metteranno a nudo le politiche fallimentari dei governi che si sono succeduti e, sicuramente, quello che verrà”. Così il segretario territoriale Usb, Giovanni Venditti a margine del sit in andato in scena ieri mattina di fronte la Prefettura di Benevento.

