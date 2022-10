Torna a suonare l’allarme furti a Cubante, ampia zona rurale di Calvi spesso presa di mira dai ladri. Gli ultimi episodi non raccontano però di incursioni in casa. Nello scorso fine settimana i malviventi in piena notte si sono infilati in un capannone a Piano Rose, area a ridosso di viale Europa, e hanno portato via una trincia. Le vittime del raid hanno scoperto il fatto solo di mattina e non hanno saputo fornire alcun elemento ai Carabinieri.

