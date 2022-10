Ucraina: Misiani, ‘piazze pacifiste chiedano ‘Putin go home”

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Che tutte le piazze pacifiste siano unite dal motto ‘Putin go home’, come avveniva nelle manifestazioni contro la guerra in Vietnam in cui si urlava ‘Yankee go home’? Sono molto d’accordo”. Così il senatore del Pd Antonio Misiani, responsabile nazionale Economia, a Radio Immagina, la web radio del Pd, rispondendo alla domanda di un radio ascoltatore.

“La premier finlandese Sanna Marin ha giustamente detto che la fine della guerra in Ucraina dipende dalla decisione o meno di Putin di interrompere le ostilità. La pace deve essere un obiettivo perseguito con grande determinazione, anche dal Pd, è necessario restituire la parola alla diplomazia, tenendo conto di tutti gli interessi in gioco. Però la chiave della pace è nelle mani del regime russo e del presidente Putin”.

“Se Putin decidesse di interrompere le ostilità – ha continuato Misiani – io credo che questo aprirebbe la strada molto rapidamente a negoziati, con l’avvio di un percorso indispensabile della costruzione di un nuovo sistema di coesistenza in Europa”.