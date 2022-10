Senato: Casellati, ‘esperienza unica e difficile, ottima palestra per rafforzarmi’

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Oggi termino il mio mandato di presidente del Senato. È stata una avventura davvero unica, anche se difficilissima. La mia è stata una presidenza inedita: la prima da donna, la prima di opposizione al Senato, la prima tra due emergenze, dal Covid al conflitto tra Russia e Ucraina. Se, come insegna Seneca, le difficoltà rafforzano la mente, penso di avere avuto un’ottima palestra”. Lo sottolinea il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un video postato nell’ultimo giorno di legislatura. “Oggi -aggiunge- porto con me uno straordinario bagaglio di esperienze e un rinnovato senso di appartenenza al Senato”.