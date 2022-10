Bce: Lagarde, ‘banche centrali devono collaborare’**

Roma, 12 ott. – (Adnkronos) – “In un mondo così cupo” le istituzioni – come le banche centrali – “che hanno una missione devono restarvi fedeli. Ma al tempo stesso dobbiamo andare oltre le responsabilità individuale: serve una cooperazione fra le istituzioni ma anche fra politiche monetarie e fiscali”. Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in un confronto all’IIF di Washington, a margine degli incontri FMI-Banca Mondiale, osservando che come banche centrali “al momento non operiamo in parallelo ma dobbiamo comunque cooperare”.