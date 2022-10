Bce: Lagarde, ‘aumento tassi resta migliore strumento per combattere inflazione’**

Roma, 12 ott. .-(Adnkronos) – “Nella nostra cassetta degli attrezzi l’aumento dei tassi resta lo strumento che funziona meglio per ancorare le apsettative di inflazione e alla Bce continueremo fino a quando raggiungeremo l’obiettivo del 2%” di inflazione nel medio termine. Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in un confronto all’IIF di Washington, a margine degli incontri FMI-Banca Mondiale, ricordando anche altri strumento come il riacquisto di titoli, e il nuovo strumento, il Tpi, lo scudo anti-spread, “diverso dagli Omt ma inteso a proteggere la trasmissione delle nostre politiche monetarie in tutta l’Eurozona”. “L’unione monetaria è unica in tutta l’Eurozona e se dovessimo vederla in pericolo, ma non è il caso, naturalmente agiremmo: abbiamo indicatori e strumenti per valutare” questa necessità, conclude.