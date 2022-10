Anziani: Parrini (Pd), ‘nuovo governo si impegni per iter veloce riforma non autosufficienza’

Roma, 12 ott (Adnkronos) – “Nei giorni scorsi l’ultimo consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi ha finalmente dato il via libera al disegno di legge delega per il rafforzamento degl interventi di assistenza agli anziani non autosufficienti”. Lo dice Dario Parrini, senatore del Pd.

“La riforma delle politiche sulla non autosufficienza costituisce un provvedimento assai importante, scaturito da un dialogo prolungato e intenso tra l’esecutivo e le parti sociali, e che ha visto i sindacati dei pensionati, il Terzo Settore e le associazioni del patto per la non autosufficienza svolgere un ruolo prezioso e meritorio -prosegue-. L’approvazione della norma in consiglio dei ministri è senza dubbio un fatto estremamente significativo ma è anche vero che rappresenta solo il primo passo”.

“Adesso occorre che il nuovo governo si mostri attento a un fenomeno socialmente rilevante che riguarda direttamente almeno 3 milioni di italiani e che porti avanti questa iniziativa, che è d’interesse generale e attesa da tanto tempo, con convinzione e senza indugi e ambiguità. Per quanto mi riguarda, vigilerò dentro e fuori dalle aule parlamentari affinché l’iter del ddl, per sua natura complesso, proceda speditamente”, conclude Parrini.