Ue: Letta, ‘relazioni Italia-Spagna solide, dialogo strategico’

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Penso all’importanza, dentro il quadro europeo, di relazioni bilaterali solide e produttive tra Italia e Spagna. E sono testimone diretto di quanto Josep Borrell abbia operato con dedizione e intelligenza su questi versanti da Ministro degli Esteri ma in generale in tutte le sue funzioni, in particolare a favore del dialogo tra i due Paesi sempre più importante e strategico per noi e per l’Europa intera e sul quale, lo dico esprimendo il mio saluto affettuoso al Ministro José Manuel Albares, son sicuro che sapremo tutti lavorare nei prossimi anni con impegno e buoni risultati”. Lo ha detto a Madrid il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo, con il discorso di apertura, alla cerimonia di premiazione a Josep Barrell, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, organizzata dalla Fundacion Carlos de Amberes. In precedenza Letta, insieme a Javier Solana, Jose Manuel Albares e lo stesso Josep Borrel, è stato ricevuto al Palazzo della Zarzuela dal re di Spagna, Filippo VI.