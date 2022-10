Ucraina: Quartapelle a Conte, ‘svilente ridurre dramma a polemiche di politica interna’**

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “La manifestazione è contro la guerra e non è del Pd. E’ stata organizzata da diverse associazioni e abbiamo aderito. Mi sembra davvero svilente, rispetto al peso delle questioni sul tavolo, ridurre tutto questo semplicemente a un dibattito di politica interna”. Lo dice all’Adnkronos Lia Quartapelle, responsabile Esteri della segreteria Pd, replicando a Giuseppe Conte che ha spiegato che non sarà al sit in giovedì all’ambasciata russa in quanto iniziativa dei dem.

“E’ giusto dire no alla guerra e denunciare la violenza di Putin. Noi aderiamo alla manifestazione con questo obiettivo. Siamo di fronte a un grande dramma internazionale che coinvolge l’Italia e l’Europa. Le polemiche interne di giornata le lasciamo ad altri…”.