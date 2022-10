Ucraina: Francia rafforzerà la sua presenza militare sul fianco orientale della Nato

Parigi, 11 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il ministro delle Forze armate francesi Sébastien Lecornu ha annunciato che la Francia rinforzerà la propria presenza difensiva nell’area orientale della Nato a causa dei recenti attacchi “violenti” della Russia contro l’Ucraina. In questo senso, Lecornu ha specificato che la Francia schiererà in Romania “una compagnia rinforzata di veicoli corazzati da combattimento di fanteria”, oltre a uno squadrone di carri armati Leclerc, secondo il quotidiano ‘Le Monde’.

“Continueremo a rafforzare la nostra posizione difensiva in Lituania”, ha detto il ministro a margine di un’audizione presso la Commissione Esteri e Difesa del Senato, aggiungendo che entro il prossimo mese saranno schierati anche gli aerei Rafale, oltre a “una compagnia di squadroni leggeri”.

La decisione è stata presa lunedì sera dal presidente della Francia, Emmanuel Macron, su proposta del capo di stato maggiore delle forze armate di fronte ai recenti eventi sul suolo ucraino, secondo la rete Bfmtv. La Romania, membro dell’Alleanza Atlantica dal 2004, condivide quasi 530 chilometri di confine con l’Ucraina, teatro di guerra dall’invasione russa annunciata a fine febbraio dal presidente russo Vladimir Putin.